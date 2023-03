Udinese, Silvestri avverte il Milan: «Il cambio di mentalità c’è stato». Le parole del portiere bianconero, prossima avversaria dei rossoneri

Ai canali ufficiali del club friulano, il portiere dell’Udinese Marco Silvestri ha parlato della rinascita della squadra, che nella prossima giornata di Serie A affronterà il Milan.

LE PAROLE – «Sono molto contento per la vittoria e sono molto più contento quando le mie parate servono a portare a casa il risultato. Prendere gol nel primo tempo, dopo aver avuto quelle occasioni sarebbe stato grave. Non siamo andati sotto e questo ci ha dato la forza di iniziare il secondo tempo con più tranquillità. Dopo aver segnato abbiamo difeso come leoni. Come dissi in trasmissione, la sfuriata del mister ci ha fatto bene. Quelle parole ci stavano e il cambio di mentalità effettivamente c’è stato: in due partite abbiamo concesso poco e incassato zero gol. Siamo migliorati molto sotto gli aspetti che il mister ci chiedeva e oggi abbiamo portato a casa un grande risultato»