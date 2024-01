Sabato sera il Milan affronterà l’Udinese in campionato. In vista del match Pioli oggi ha provato questa coppia di centrali

Il Milan prepara la sfida in campionato contro l’Udinese. In tal senso nelle varie prove di formazione oggi a Milanello, ecco chi ha provato Pioli come coppia di difesa:

come riportato da Sky Sport sono stati schierati Gabbia e Kjaer, stessi due che sono partiti titolari contro la Roma