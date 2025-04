Udinese Milan, quattro indisponibili per Runjaic: emergenza in attacco. Segui le ultimissime sul club rossonero

Si avvicina il match tra Udinese Milan. Venerdì sera Kosta Runjaic dovrà, però, fare a meno di ben quattro giocatori contro i rossoneri. In particolare, continua l’emergenza in attacco dove l’unica vera punta d’attacco resta Lorenzo Lucca, con attorno i giovani Iker Bravo, Pafundi, Brenner e Pizarro.

Ancora out il lungo degente Davis. Forfait per il capitano Thauvin e per Alexis Sanchez. Non farà parte della gara nemmeno Zemura.