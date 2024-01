Udinese Milan, cori razzisti per Maignan: partita SOSPESA dopo il brutto episodio

Brutto episodio al minuto 26 di Udinese Milan con Maignan che richiama l’attenzione dell’arbitro a seguito .

Dopo il richiamo da parte dello speaker sono continuati i cori fino a quando il portiere rossonero si è allontanato dalla porta con l’arbitro Maresca che ha sospeso la partita al minuto 34. Maignan si è tolto i guanti ed è andato nel tunnel mentre Pereyra è andato sotto la curva per far smettere i tifosi. Dopo 4 minuti la partita è ripresa con molti giocatori che hanno sostenuto e accompagnato Maignan sotto la curva dell’Udinese. Il quarto uomo ha chiesto alla Procura di andare dietro la porta del rossonero per seguire e registrare altri eventuali cori.