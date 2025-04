Udinese Milan, ipotesi Jovic dall’inizio: risponde Conceicao

Udinese Milan, in conferenza stampa Sergio Conceicao ha risposto alla domanda sul possibile impiego di Jovic dall’inizio

Alla vigilia di Udinese-Milan, 32esima giornata del campionato di Serie A, Sergio Conceicao ha fatto chiarezza sulla possibilità di vedere la coppia Jovic/Abraham insieme dall’inizio.

JOVIC DALL’INIZIO – «Io sinceramente adesso per giocare con il 4-4-2 non siamo una squadra ancora pronta, non siamo ancora equilibrati con due punte, Rafa, Theo che attaccano molto. Stiamo lavorando per riuscirsi, anche perché avendo due punte non è che sei più offensivo. Dipende da quello che chiedi ai centrocampisti e ai terzini. A Luka piace giocare, nei primi 6 mesi ha avuto infortuni che non gliel’hanno permesso. Con me ha avuto i suoi minuti, e in questo momento è un giocatore che ci dà qualcosa così come tutti gli altri».