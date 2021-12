Udinese Milan: il punto su infortunati e squalificati tra le file bianconere

Udinese Milan, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A: ecco il punto sugli infortunati e squalificati del team friulano

Udinese Milan, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A: ecco il punto sugli infortunati e squalificati del team friulano, riportato da Tuttosport:

Squalificati: Samir

Diffidati: Walace

Infortunati: – Pereyra (Fuori per una lussazione alla clavicola di alto grado, si sottoporrà a intervento chirurgico (in dubbio per la 24a giornata).

– Becao (Fuori per un’infiammazione al flessore, in dubbio per la 17a giornata).