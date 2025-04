Condividi via email

Udinese Milan, con la difesa a tre sorride Theo Hernandez! Via libera sulla fascia. Segui le ultimissime sul club rossonero

Udinese Milan sarà la prima volta stagionale per Conceicao in rossonero con la difesa a tre dal primo minuto. Un esperimento che si vociferava sarebbe stato realizzato anche a Napoli, ma che poi non si è più visto.

Contro i bianconeri a Udinese giocheranno Tomori, Gabbia e Pavlovic e quindi, Theo Hernandez agirà più alto da esterno e avrà via libera sulla fascia sinistra. Il francese sarà più coperto dietro e potrà giocare più vicino a Rafa Leao in avanti.