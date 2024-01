Udinese Milan, i RETROSCENA: gli episodi curiosi che non avete notato dal Bluenergy Stadium

Udinese Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dal Bluenergy Stadium nel match della 21ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

Udinese Milan sotto il segno delle curiosità. Direttamente dal Bluenergy Stadium, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la ventunesima giornata di Serie A 2023/24.

20:10 – Nel riscaldamento pre parita Stefano Piolo si è soffermato a parlare per più di qualche secondo con Simic, il difensore non partirà titolare ma chissà che questa chiacchierata non possa essere il preludio di un ingresso in campo a partita in corso.

20:20 – Durante il torello nel riscaldamento pre partita Leao scherza con Adli, spinte amichevoli per non fargli raggiungere il pallone, il tutto tra le risate generali dei compagni

20:44 – Prima dell’inizio del match il Milan si è racchiuso in cerchio per darsi la carica: obiettivo confermare i buoni risultati dell’ultimo periodo

20:45 – Inizia il match

20:50 – Primo richiamo di Pioli per Loftus Cheek, in un azione di ripartenza del Milan si perde in un preziosismo di tacco invece di appoggiare per Pulisic. L’allenatore non ha gradito la scelta

20:54 – Pioli vuole Pulisic e Leao che coprano l’ampiezza del campo, vuole che stiano vicini alla linea laterale

20:55 – Gesto di Leao che con la mano indica ai compagni a cercarlo di più, stessa idea di Pioli che vuole che Adli e Reijnders sfruttino e premino l’ampiezza del portoghese

20:58 – Pioli sbraccia per lo schema mal eseguito su calcio d’angolo, tutto bene fino al limite dell’area ma voleva il tiro di prima, non ha gradito lo stop prima della conclusione

21:04 – Giroud non si capacita, l’assist di Theo era invitante ma l’attaccante non è riuscito a fare la giocata che voleva per essere pericoloso. Per più di qualche secondo ha continuato a prendersela con se stesso

21:07 – Pioli furioso con Maresca e con il quarto ufficiale: voleva un fallo in attacco su Giroud e non le manda a dire. Ignorato dal direttore di gara

21:11 -Maignan a gioco fermo è arrivato fino alla zona di centrocampo parlando prima con Pioli e poi per il quarto uomo per segnalare di aver sentito dei cori razzisti nei suoi confronti. “Hai sentito cosa stanno dicendo?” Le parole del portiere. L’arbitro è andato a segnalarlo alla Procura. Sarà fatto un annuncio dallo speaker dello stadio.

21:15– Disperazione di Giroud che si rammarica con Theo Hernandez per aver sbagliato l’assist che avrebbe concesso all’attaccante di battere a rete a botta sicura. Mani nei capelli anche per il terzino

21:17 – LOFTUSS CHEEKK! Ancora una volta in trasferta l’inserimento del centrocampista è letale. Esultanza con dedica sotto i tifosi del settore ospiti. Grande soddisfazione di compagni e anche di Pioli, contento per l’azione del gol. L’allenatore esorta la squadra a non mollare

21:19 – MAIGNAN LASCIA LA PORTA – ancora una volta cori razzisti nei suoi confronti, si dirige verso la panchina, Theo Hernandez e Kjaer abbracciano il compagno, consolato anche da alcuni avversari. Dopo l’accaduto, Theo Hernandez chiama a raccolta i compagni invitandoli a lasciare il terreno di gioco. Così accade.

21:22 – Rientra in campo il Milan, compreso Maignan abbracciato da Okafor. Anche Ebosiele abbraccia il portiere avversario e lo consola

21:24 – Arriva l’avvertimento: al prossimo episodio simile sarà sospesa la partita

21:28 – Maignan immobile sulla conclusione gol di Samardzic, non può fare nulla per evitare il gol. Il portiere rossonero rimane come pietrificato anche per qualche secondo dopo, quasi a testimoniare la sua incredulità

21:30 – Prima della battuta del calcio di punizione siparietto tra Adli, Kjaer, Theo Hernandez e Giroud. Chiusi in cerchio discutono sul possibile schema e tiratore del calcio piazzato

21:36 – Finisce il primo tempo, Maignan primo a rientrare negli spogliatoi con una leggera corsetta, abbandona il campo accompagnato dai fischi dei tifosi dell’Udinese per lui e compagni

21:46 – Dopo gli episodi di razzismo contro Maignan nel primo tempo del match il Milan prende posizione sui social

There is absolutely no place in our game for racism: we are appalled. We are with you, Mike.#WeRespAct pic.twitter.com/GR52R7RR7G — AC Milan (@acmilan) January 20, 2024

21:46 – Anche la Lega Serie A condanna gli episodi di razzismo durante il match

21:55 – Inizia il secondo tempo

21:57 – Spiarietto che coinvolge Pulisic – per allacciarsi gli scarpini e risistemare quello sinistro dopo un contrasto e costretto a togliersi i guanti, in tre ad aiutarlo nei pressi della rimessa laterale. Uno per batterla, uno per reggergli i guanti e appunto lo stesso americano per allacciarsi gli scarpini

22:04 – Pioli applaude l’iniziativa di Leao che aiuta la squadra in ripiegamento e recupera il pallone

22:09– Sportività di Giroud che dopo aver vinto un contrasto aereo con Perez in area di rigore dell’Udinese, da una pacca sul petto al difensore rimasto a terra

22:12 – Che ingenuità di Theo Hernandez e Reijnders che favoriscono il gol di Thauvin, anche Maignan non esente da colpe, ancora scosso probabilmente per gli episodi di razzismo nel primo tempo. Dopo la rete Theo rimane qualche secondo da solo ripensando con lo sguardo verso il cielo ripensando al suo errore

22:15 – Pulisic non le manda a dire a Walace dopo un brutto fallo in ritardo su Loftus Cheek. Il difensore prova a far valere le sue ragioni dicendo di aver subito una gomitata nel contrasto

22:17 – Pioli continua a rimarcare il concetto della cattiveria che secondo l’allenatore sta mancando ai rossoneri

22:25 – Esce Pulisic, l’americano a testa bassa si toglie i guanti e si siede in panchina non contento probabilmente di cambio e risultato