Udinese Milan, mossa a sorpresa di Conceicao: in campo domani. Ci sono chance

Udinese Milan – Sergio Conceicao ha provato una soluzione inedita a Milanello nella giornata di ieri

In quel di Milanello, nella giornata di ieri, mister Sergio Conceicao ha provato una soluzione di formazione inedita sotto la sua gestione. Non è da escludere che possa schierarla dall’inizio in Udinese-Milan, match di Serie A in programma domani.

Si tratta del tandem di attacco composto da Luka Jovic e Tammy Abraham, i due che sono andati in gol nell’ultimo turno di campionato contro la Fiorentina.