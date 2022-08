Adam Masina, autore del pareggio dell’Udinese contro il Milan, ha parlato all’intervallo: le sue dichiarazioni

Adam Masina è intervenuto ai microfoni di DAZN all’intervallo della gara tra Milan e Udinese:

«Partita molto difficile, il Milan è una grande squadra. Stiamo sfruttando le nostre occasioni. Per me è la centesima gara ma vediamo come va al 90esimo».