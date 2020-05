Tuttosport- Rivolta contro Spadafora. «Così non ci alleniamo!»

Tuttosport, nel taglio alto della prima pagina l’immagine di Tommasi a capeggiare la rivolta delle società contro il protocollo sanitario

CONTRO SPADAFORA- “Rivolta contro Spadafora. «Così non ci alleniamo!»”. Titola così il quotidiano che poi aggiunge: “Fiorentina, Inter, Roma e Napoli guidano con l’AIC il fronte contro le disposizioni del governo: «No allo stop in caso di una positività, vogliamo una data ufficiale per il via, altrimenti il 18 niente ritiro»”.