Tuttosport: «Nervi tesi, ora serve Zlatan Ibrahimovic»

Tuttosport: Milan in crisi, Pioli chiede aiuto al proprio leader. Zlatan Ibrahimovic risponde e vuole tornare subito

«Nervi tesi, ora serve Zlatan Ibrahimovic» – così titola l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Il Milan si trova in una situazione a dir poco di emergenza totale, almeno per quanto riguarda il fronte offensivo. Per questo motivo al team di Stefano Pioli, ora, servirebbe assolutamente il rientro del proprio leader, Zlatan Ibrahimovic. Il gigante svedese per giovedì vuole esserci.