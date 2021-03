Gazzetta: Ibra su tutti i fronti, si scalda per lo Utd

Gazzetta: Zlatan Ibrahimovic su tutti i fronti, si scalda per il Manchester United, poi il gran finale Milan con vista sulla Svezia

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Zlatan Ibrahimovic è pronto a rientrare.

Gli infortuni e il Covid hanno condizionato la stagione del gigante svedese ma adesso è il momento di accelerare, tanto in Italia quanto in Europa. Zlatan ha voglia di giocare, di tornare a fare gol e di aiutare i propri compagni a tornare in Champions League.