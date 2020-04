Tuttosport: «Ibrahimovic, scelta giusta non rientrare», ecco il motivo

Tuttosport: martedì 28 aprile, Zlatan Ibrahimovic ha scelto di restare in Svezia, vista l’incertezza sulla ripresa della Serie A

La scelta di Zlatan Ibrahimovic di non tornare in Italia prima della scadenza imposta dal club è stata saggia, visto che la Serie A non riprenderà prima del 18 maggio.

Il gigante svedese, dunque, dovrebbe tornare a Milano domenica, per affrontare due settimane di quarantena da regolamento, per successivamente “tornare” ad allenarsi sul campo in vista della “ripresa” del campionato italiano, previsto senza dubbio dopo il 18 maggio.