Tuttosport: «Cresce il made in Milan. Il club ritrova l’oro dei giovani»

Tuttosport: mercoledì 26 febbraio, il Milan gioventù si risolleva. Dopo l’exploit di Donnarumma ecco anche Matteo Gabbia

Oggi l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina titola «Cresce il made in Milan». Non si sta parlando solamente di Gianluigi Donnarumma, portiere titolare rossonero da oltre tre anni e della Nazionale italiana, ma anche di Matteo Gabbia, in grande luce nelle ultime due partite con Torino e Fiorentina.

Inoltre, il Milan Primavera, dopo essere retrocesso nella passata stagione, ha ottenuto la promozione con ben quattro giornate di anticipo. Il club di Via Aldo Rossi, così, ritrova anche l’oro dei giovani.