Turati a Dazn: «Partita come tutte le altre. Cercherò di dare il meglio di me». Le parole del portiere del Frosinone

Stefano Turati ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida tra Milan e Frosinone. Ecco le parole del giovane portiere:

«Aria di Derby? No, sto vivendo la partita come tutte le altre. Cerchero come in ogni partita di dare il meglio di me»