Trevisani durissimo sulla stagione del Milan: le dichiarazioni e le colpe!

Trevisani a Fontana di Trevi ha mosso critiche pesanti al Milan. Le scelte sugli allenatori hanno compromesso la stagione di un’ottima squadra

Nel corso di ‘Fontana di Trevi’ podcast tramesso sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, il noto telecronista Riccardo Trevisani ha detto la sua sul Milan. Focalizzando l’attenzione sulla forza della squadra e i problemi avuti con gli allenatori.

LE PAROLE – «Se io fossi tifoso del Milan sarei inca**ato come una scimmia. Se metti la squadra in mano ad un allenatore normale fa secondo, terzo. In un campionato come questo lotta per lo Scudetto, specialmente essendo uscito dalla Champions League. Impazzisco perché nonostante le difficoltà, vuoi per il lavoro di Maldini, Pioli e Massara prima, vuoi per alcuni acquisti centrati adesso, pur nella sua confusione e incompletezza è una cacchio di squadra forte».