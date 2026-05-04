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Trevisani sgancia la bomba: «Da quello che ho sentito non credo che nel Milan della prossima stagione rimarrà tutto uguale»

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5 ore ago

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Trevisani, noto giornalista, ha rivelato un importante dettaglio sul Milan della prossima stagione: le dichiarazioni

Il dibattito sul futuro del club rossonero si infiamma negli studi di Pressing. Durante l’ultima puntata, il giornalista Riccardo Trevisani è intervenuto in merito alla stabilità dell’attuale assetto societario, mettendo in dubbio la permanenza in blocco degli attuali vertici di via Aldo Rossi.

La discussione è nata da una riflessione di Fabrizio Biasin, secondo cui la proprietà potrebbe ritenersi soddisfatta del semplice raggiungimento della Champions League, anche senza la conquista di trofei.

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PAROLE – «Da voci che io sento e raccolgo, se tu mi dici il Milan avrà la stessa dirigenza? La Juve avrà la stessa dirigenza? Io ti dico che non so se rimarrà tutto uguale».

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