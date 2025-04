Trevisani parla di Milan e, in particolare, di Fonseca e Conceicao: le dichiarazioni. Segui le ultimissime sul club rossonero

Nel corso di ‘Fontana di Trevi’ podcast tramesso sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha criticato pesantemente gli allenatori che hanno guidato al Milan in questa stagione, a dir poco pessima (almeno in Serie A).

LE PAROLE – «Purtroppo Fonseca non è un allenatore capace per stare in Italia. Conceicao invece non può allenare, non può rimanere perché non ha dimostrato nulla per allenare il Milan sia dal punto di vista tattico, caratteriale e mentale».