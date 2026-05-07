Trevisani continua nella sua critica: «Il Milan propone un calcio ignobile, terribile, di una bruttezza sconvolgente. In Italia facciamo ridere»

Il giornalista attacca duramente la qualità del gioco rossonero e la crisi d’identità del sistema calcio in Italia

Le parole di Riccardo Trevisani su Fantacalcio hanno sollevato un polverone mediatico, mettendo nel mirino non solo la squadra di Massimiliano Allegri, ma l’intero movimento nazionale. Il noto commentatore non ha usato giri di parole per definire l’attuale proposta tecnica dei rossoneri, giudicandola totalmente inadeguata ai canoni moderni: «Il Milan è una squadra che propone un calcio ignobile, è una bruttezza sconvolgente, terribile: è un calcio che non c’entra niente con quello che si sta facendo». Una critica feroce che evidenzia il distacco tra le ambizioni storiche del club e l’estetica mostrata sul rettangolo verde.

L’analisi di Trevisani si è poi allargata a una riflessione più profonda sulla tendenza italiana a criticare il calcio estero ignorando i propri limiti strutturali. Secondo il giornalista, il dibattito pubblico è spesso distorto da una presunzione tattica che non trova riscontro nei risultati reali: «E siamo in un paese dove anziché dire accidenti quanto gioca male il Milan e cosa fa il suo allenatore, diciamo che la diagonale di Nuno Mendes in PSG-Bayern non è stata fatta bene e in Italia non sarebbe successo». Questo atteggiamento impedirebbe di vedere la realtà di un sistema ormai in declino.

Il crollo del ranking e il fallimento del sistema nazionale

I numeri citati da Trevisani dipingono un quadro desolante per il nostro calcio, con l’Italia scivolata fuori dalle prime dieci posizioni del ranking e una cronica assenza di successi internazionali. Lo sfogo finale è un richiamo brutale alla realtà: «Ma in Italia famo ride, famo ride: siamo fuori dalle prime 10, non vinciamo una Champions da 16 anni, non facciamo bene con la Nazionale se fai eccezione nel 2021, non partecipiamo ai Mondiali, giochiamo un calcio terrificante. A chi vogliamo insegnare come si fa e dove va il calcio?». Un monito che invita a una profonda riflessione su un movimento che sembra aver perso la bussola.