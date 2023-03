Trevisani: «Derby Inter-Milan ai Quarti? Lo eviterei»

A Sport Mediaset, Riccardo Trevisani è intervenuto sulle possibile avversarie di Inter, Milan e Napoli ai Quarti di finale di Champions

LE PAROLE DI TREVISANI –: «Il Napoli lo vedo leggermente avanti a Inter e Milan per qualità di gioco e struttura ma un filo dietro alle altre big. City, Real e Bayern sono, non dico ingiocabili, ma il Madrid è la storia, il City ha Guardiola e Haaland e i tedeschi sono probabilmente la migliore in senso assoluto. Il Chelsea ha speso mille milioni, ha giocatori più forti ma assemblati maluccio. Il Benfica è la migliore perché ha meno nomi e ha Otamendi squalificato all’andata. Il derby? Lo eviterei perché vorrei passassero tutte, ma ci garantirebbe una semifinale: non buttiamolo proprio via. Da osservatore esterno farebbe molto piacere. Favorita? Direi il Bayern Monaco, è una squadra straordinaria: il punto debole potrebbe essere la presunzione di Nagelsmann. Ha passeggiato con Barcellona e Inter e poi ha fatto 2 su 2 con il PSG».