HANNO DETTO

Trevisani avverte: «Il Milan sta facendo un buon campionato, ma non migliora in questo aspetto! Pellegatti dimenica che…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

4 minuti ago

on

By

Trevisani

Trevisani avverte: le parole del giornalista negli studi di Pressing nel corso dell’analisi di Milan Parma, sulle difficoltà dei rossoneri

Intervenuto a Pressing, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato la situazione del Milan dopo la sconfitta contro il Parma, sottolineando le difficoltà che la squadra rossonera sta incontrando nel migliorare la qualità del gioco e l’esposizione offensiva, specialmente quando gli avversari si mettono a difesa bassa.

LA DIFFICOLTÀ CONTRO IL BLOCCO BASSO – «Il Milan sta facendo un campionato di buon livello, ma non migliora la qualità di gioco, non migliora l’esposizione. Carlo Pellegatti dice che contro il Milan basta mettersi lì con il blocco basso e il Milan fa fatica. Ho capito, però il Parma ha fatto il blocco basso con tante altre squadre. E tante squadre hanno battuto il Parma».

Lo stesso Trevisani, è stato protagonista, nel corso della puntata di Pressing, anche su altri argomenti in merito alla sfida di ieri tra Milan e Parma. In particolare, anche sulla discussione mossa da Sandro Sabatini, in merito alla “vittoria di Bastoni” dopo questo turno, in riferimento alle polemiche arbitrali e un’accentuazione del fallo non mostrata dai giocatori rossoneri nel gol assegnato a Troilo.

In quel caso il giornalista si oppone al commento, evidenziando come l’arbitro avesse in realtà fischiato il fallo, per poi tornare sui suoi passi grazie all’ausilio del Var.

