Sabatini sul gol del Parma: «Se Bartesaghi fosse caduto come Bastoni…». Trevisani e Biasin rispondono: il dibattito

Il post-partita di Milan-Parma continua a infiammare il dibattito sportivo nazionale. Al centro delle polemiche,analizzate durante l’ultima puntata della trasmissione Pressing, c’è l’episodio che ha deciso il match: la rete siglata da Troilo, il giovane e scattante attaccante del Parma capace di inserirsi con i tempi giusti nella difesa avversaria. Un gol inizialmente annullato dal direttore di gara Piccinini e poi successivamente convalidato dopo una lunga e tesa revisione al VAR.

Scintille in studio: Sabatini, Trevisani e Biasin a confronto

Negli studi Mediaset, la discussione ha visto protagonisti tre volti noti del giornalismo sportivo. Sandro Sabatini,Riccardo Trevisani e Fabrizio Biasin hanno dato vita a uno scambio di vedute molto acceso sulla gestione tecnologica dell’episodio.

SABATINI – «C’è un vincitore in questa settimana, che è Bastoni: se Bartesaghi va per terra, quel gol lo annullano»

BIASIN – «Non ho capito, il ragionamento è curioso: ma ti ascolto, cosa c’entra Bastoni?»

SABATINI – «Gli arbitri decidono quando il giocatore va a terra, l’accentuazione: accentua e su Bartesaghi ho sentito anche ex giocatori che dicono che appena si sentono toccare si buttano a terra. Hien con Hojlund va per terra e lo annullano: ecco perché dico che ha vinto Bastoni»

TREVISANI – «E’ talmente non vero, che ti sbugiarda Piccinini: Maignan rimane in piedi e lui dà fallo su Maignan»