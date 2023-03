Tottenham Milan, arbitra Turpin: i numeri di questa stagione. Nelle competizioni europee non ha espulso e ha concesso tre calci di rigore

L’arbitro designato per Tottenham Milan è Clement Turpin. Il fischietto francese sarà alla sua sesta gara in una competizione europea in questa stagione.

Tre di queste sono state in Champions League. Nelle cinque partite non ha estratto alcun cartellino rosso e ha concesso in totale tre calci di rigore.