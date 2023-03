Pioli a Sky: «Discorso in campo? Ecco cosa ho detto alla squadra»

Stefano Pioli parla così ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domani tra Tottenham e Milan. Le sue dichiarazioni

Stefano Pioli parla così ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di domani tra Tottenham e Milan. Le sue dichiarazioni.

OTTAVI DI FINALE – «Significa che abbiamo lavorato tanto e bene, imparando delle lezioni. Questo ci ha permesso di crescere ed essere qua. Abbiamo un piccolo vantaggio ma dobbiamo giocare una partita con grande fiducia, personalità e convinzione».

MOMENTO COMPLICATO – «Complicati no. Abbiamo qualche acciacco ma sono tutte situazioni che abbiamo superato bene. Abbiamo affrontato le situazioni con attenzione e entusiasmo. Domani giocheremo una partita importante in una grandissima atmosfera. Ed è quello che volevamo e volevamo cercare di superare.»

GIROUD E DIAZ RECUPERATI – «Giroud e Brahim Diaz stanno bene, sono tutti e due pronti per giocare. Brahim Diaz ha riposato, è in un momento di condizione ottima.»

DISCORSO IN CAMPO – «Ho detto che queste sono emozioni che bisogna sentire. Bisogna pensare a come fare per essere felici domani sera.»