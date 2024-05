Pioli bocciato ancora dai giornali: «Un crudele promemoria dei giorni peggiori». Altra insufficienza in pagella per il tecnico

La Gazzetta dello Sport non ha fatto sconti a Stefano Pioli: la sconfitta rimediata ieri sera in casa del Torino è costata al tecnico una nuova insufficienza in pagella.

Un crudele promemoria dei giorni peggiori – scrive il quotidiano, che valuta da 5 la sua gestione della partita – La pessima difesa, Leao che non fa gol, il Milan senza grinta, i gol presi a ogni giro. Triste.