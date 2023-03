Tottenham Milan, destino incrociato per Pioli e Conte: la partita che salverebbe la stagione. Entrambi devono riscattare un campionato di alti e bassi

Uno stesso destino vede legati Stefano Pioli e Antonio Conte. Con carriere diverse, background diversi, trofei e conquiste altrettanti diversi, nella sfida di mercoledì sera tra Tottenham e Milan, il filo rosso che li lega non è così sottile.

Per entrambi è una partita salva-stagione, come scrive La Gazzetta dello Sport. Pioli, come Conte, deve riscattare un campionato così e così. La Champions significherebbe tanto per entrambi: primi quarti di finale per i due allenatori, con Pioli che dimostrerebbe il suo peso al Milan e con Conte che proverebbe di avere il «tocco magico» anche in Europa. Ai posteri, però, l’ardua sentenza.