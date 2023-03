Tottenham Milan, Nesta: «Non difendersi è il primo passo. Thiaw? Buon giocatore, ma…». Dalla difesa al caso De Ketelaere, le parole dell’ex giocatore rossonero

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore del Milan Alessandro Nesta ha parlato della sfida di Champions dei rossoneri contro il Tottenham. Ecco le sue parole:

IL PIANO CONTRO IL TOTTENHAM – «Direi di non difendersi come primo obiettivo, ma di provare a fare un gol. Attaccherei più che fare barricate, del resto le caratteristiche del Milan sono queste. Cercherei di mettere in difficoltà l’avversario, specie ora che non vive il suo miglior momento. Molto meglio andare là e giocarsela. Proprio perché i difensori del Milan sono più bravi con la linea alta, al contrario sono meno bravi e fanno più fatica nelle marcature in area»

THIAW – «Buon giocatore, che si è fatto trovare pronto. A Thiaw un lungo periodo ha dato ragione: oggi è affidabile, solido, strutturato. Deve migliorarsi però: resta un po’ macchinoso»

DE KETELAERE – «A fine anno dovrà resettarsi, ora è perso, in difficoltà»

IBRA – «Ibra in lista Champions? Avrebbe fatto comodo, ma è facile dirlo a posteriori. Dal punto di vista mentale rimane impressionante»

SPERANZE DI PASSARE IL TURNO – «Ha buone possibilità. A Londra però sarò diverso, negli stadi inglesi è dura»