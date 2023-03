Tottenham Milan, Krunic trequartista: con il bosniaco diverse opzioni per Pioli. Con Diaz verso la panchina, il bosniaco può essere il jolly della squadra

Il Milan di Pioli arriva a Londra con più dubbi che certezze. Il primo sorto in casa rossonera è quello di Brahim Diaz: distorsione al ginocchio che l’ha costretto negli ultimi giorni a lavoro personalizzato a Milanello.

Se recupera, come scrive Tuttosport, andrà in panchina. Al suo posto ci sarà Krunic: assente a Firenze per squalifica, sarà il titolare sulla trequarti. Un jolly per la squadra di Pioli: la sua posizione sarà qualche metro più avanti, con la possibilità che il 3-4-1-2 si trasformi a partita in corso in un 4-2-3-1 o in un 4-3-3.