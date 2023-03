Tottenham, Conte a Sky: «C’è differenza tra noi e il Milan». Le parole del tecnico degli Spurs alla vigilia della sfida di Champions

Intervistato da Sky Sport, Antonio Conte ha parlato della sfida tra Tottenham e Milan. Ecco le sue parole:

IL RITORNO IN PANCHINA – «Sono state settimane dure, spero sia l’ultima volta. Stare lontano non è semplice, ho cercato di stare vicino allo staff e alla squadra, l’ambiente ha bisogno dell’allenatore. Sono state settimane difficili per me, stare lontano dal posto in cui vorresti essere non è facile. Ho sottovalutato l’intervento che ho avuto, serve tempo dopo un’operazione del genere, ho forse sopravvalutato la mia capacità di recupero. Però ora sto bene, sono contento di essere tornato»

LA SQUADRA – «Ritrovare la squadra è stata una grande emozione, li ho abbracciati uno ad uno. Si è creata una famiglia, quando ci sono certi rapporti è importante stare insieme. Devo ringraziare lo staff e i giocatori. Cercherò di preparare la partita di domani nel migliore dei modi. Non dovremo avere rimpianti, dobbiamo dare tutto, se poi il Milan farà meglio gli faremo i complimenti»

MILAN – «C’è una grande differenza tra noi e il Milan: loro l’anno scorso hanno vinto lo scudetto, noi non abbiamo vinto nulla. In questa stagione magari qualcuno si aspettava un Milan più vicino al Napoli, ma il Milan è sempre il Milan. L’anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario vincendo lo scudetto. Noi come loro ora vogliono passare il turno. Il Milan ha fatto uno step importante nella scorsa stagione, noi non ancora perché non abbiamo vinto. Dobbiamo continuare a crescere, sapendo che servirà tempo e pazienza»