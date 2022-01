Torino, patto mercato tra Cairo e Bremer: la prospettiva e il Milan...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gleison Bremer rimane uno dei grandi obiettivi di mercato per il Milan, che affonderebbe il colpo in estate

Gleison Bremer rimane uno dei grandi obiettivi di mercato per il Milan, che affonderebbe il colpo in estate per averlo a disposizione dalla prossima stagione.

Il centrale difensivo andrà in scadenza nel 2023 e, per rischiare di non perderlo a zero, Cairo avrebbe studiato una sorta di “patto di mercato”. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, le parti lavorerebbero ad un rinnovo di contratto che, però, non chiuderebbe le porte al mercato. Sulla questione, rimane alla finestra il Milan, pronta ad approfittare di un’eventuale occasione.