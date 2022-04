Torino Milan: Singo sfida Theo Hernandez, ora avversari ma in futuro...

Domenica Singo e Theo Hernandez saranno avversari nel match di campionato tra Milan e Torino. Ma in futuro…

Ma come riportato da Calciomercato.com in futuro non è escluso che i due possano diventare compagni di squadra, ma difficilmente già dalla prossima stagione. Infatti il Milan è orientato a confermare Calabria e Florenzi nel ruolo di terzino destro. Intanto il club granata è pronto a esercitare l’opzione unilaterale per prolungargli di un altro anno (fino al 2024) il contratto di

Se il presidente Cairo dovesse respingere le eventuali offerte che arrivassero nel prossimo mercato estivo, l’ivoriano avrebbe un’altra stagione di tempo per crescere ancora e cercare di convincere il Milan a puntare su di lui.