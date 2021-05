Torino-Milan 0-7: Ante Rebic premiato MVP del match

Ante Rebic è stato premiato da AC Milan come migliore giocatore del match contro il Torino di Davide Nicola

Nella vittoria più ampia degli ultimi anni ha trovato un grande modo per mettersi in mostra, mettendo a segno la sua prima tripletta in rossonero. Avete scelto Ante Rebic come MVP di Torino-Milan 0-7, partita valida per la 36° giornata di Serie A. I tre gol realizzati all’Olimpico Grande Torino hanno portato l’attaccante croato in doppia cifra in questa stagione, confermando l’ottimo momento di forma dopo la splendida prova di domenica scorsa contro la Juventus.

Sono 11 adesso i gol in campionato di Ante, di cui ben 10 nel girone di ritorno: reti preziosissime, che stanno fornendo un grande contributo alla stagione rossonera. Rebic si è aggiudicato il riconoscimento di MVP con il 46% delle preferenze, precedendo gli altri marcatori della sfida contro i granata: nell’ordine, Kessie, Hernandez e Diaz.

Non sono stati soltanto le tre reti segnate a rendere speciale la prestazione di Ante: non si possono non citare l’assist per il secondo gol di Theo Hernandez e il passaggio illuminante per Samu Castillejo che ha generato il rigore del momentaneo 2-0 segnato da Franck Kessie. Una prestazione totale, con cui Rebic ha decisamente riempito il tabellino della sfida di Torino.

Tre gol segnati e due propiziati, il tutto con soli 25 palloni giocati negli 80′ in cui l’attaccante croato è stato in campo, a dimostrazione di una grande capacità di valorizzare al meglio ogni occasione. Una delle migliori prestazioni di un giocatore del Milan nel corso di questa stagione, per giunta nel momento più importante: una notte, quindi, per entrare sempre di più nel cuore dei tifosi rossoneri.