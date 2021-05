Torino, la ripresa degli allenamenti in vista del Milan. Le ultime

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista della partita di dopodomani contro il Milan all’Olimpico

Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia, in vista della partita di dopodomani – mercoledì 12 maggio allo stadio Olimpico Grande Torino – contro il Milan. Davide Nicola e il suo staff hanno suddiviso in due l’organico:

Sirigu e i calciatori reduci dal pareggio di ieri pomeriggio a Verona hanno svolto un lavoro defaticante, mentre gli altri elementi a disposizione hanno effettuato una sessione tecnica. Allenamento differenziato per Izzo e Milinkovic-Savic. Terapie per Murru e Nkoulou. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica.