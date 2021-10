Torino Juventus, l’imprevedibile derby delle ritrovate consapevolezze

Sarà un sabato molto speciale in Serie A che avrà nel suo menù il sentitissimo derby della Mole tra Torino e Juvenuts, due squadre in crescita

Senza esagerare con la retorica, il derby tra Torino e Juventus non è mai una partita come tutte le altre. Al di là della naturale rivalità cittadina, la storia delle due società e delle due tifoserie è quanto mai agli antipodi. Non solo calcisticamente, ma anche e soprattutto filosoficamente.

D’altronde c’è un trascorso ultracentenario a tramandare forte e chiaro il messaggio di una città spaccata a metà come una mela di Platone (ma che mai si riunirà). Una città che si ritrova oggi insospettabilmente alla stessa altezza di classifica e con ritrovate consapevolezze dall’una e dall’altra parte.

