Sempre più vicina la cessione di Baselli del Torino, Bologna e Cagliari studiano il possibile colpo per il mercato di gennaio

Il Torino è pronto a sfoltire la rosa a centrocampo. Il nome in uscita è quello di Daniele Baselli, ormai uscito dai radar del tecnico Juric.

Il centrocampista, come riportato da Tuttosport, avrebbero ricevuto interesse da Bologna e Cagliari, in cerca di rinforzi proprio in mediana.