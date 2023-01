Torino, Adopo: «Sapevamo che il Milan gioca sempre per vincere»

Michael Adopo, match-winner per il Torino nel match contro il Milan, ha parlato così ai microfoni di Mediaset

«Sapevamo che il Milan gioca sempre per vincere, quindi era difficile e ancora di più in 10. Tuttavia, siamo riusciti a rimanere in gara. La rete? Veramente un gran gol. La più bella soddisfazione fin qui nella mia carriera. La maglia? Per la mia famiglia.»