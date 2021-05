Top 11 Europa League: cinque romanisti, nessun giocatore del Milan

L’Europa League si è conclusa con la vittoria del Villarreal: dopo una lunga serie di rigori contro il Manchester United, decisivo l’errore dal dischetto di De Gea con la parata di Rulli.

La UEFA intanto ha pubblicato la squadra della stagione 2020/2021 in Europa league: ci sono cinque calciatori della Roma ovvero Pau Lopez, Mancini, Spinazzola, Pellegrini e Dzeko. Nessun calciatore di Milan e Napoli.

🎆 UEL Squad of the Season 2020/21 🎆

UEFA's Technical Observers have selected their 23-man all-star squad from this season's Europa League 🙌#UEL pic.twitter.com/ixR6GAa6dv

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 29, 2021