Tonali su De Ketelaere: «Ho vissuto la stessa situazione in prima persona, non è facile». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato ai vari broadcaster presenti a Dubai della situazione di Charles De Ketelaere. Ecco le parole del centrocampista del Milan:

«L’ho vissuta in prima persona. E non è facile. Per me è stato più semplice perché per me non c’era pubblico. Ci sono meno pressioni e ti puoi permettere di sbagliare qualche pallone in più, o di provare giocate che con lo stadio pieno non fai. È solo una questione mentale. Il tempo è dalla sua parte. Serve solo aspettare, perché ha qualità, è forte, e non va giudicato per la prima parte di stagione dopo un salto di campionato così grande. Va aspettato».