Tonali Milan, clamoroso retroscena! L’ex centrocampista rossonero l’ha detto veramente

Tonali Milan, spunta il clamoroso retroscena legato al secondo anno vissuto in rossonero: le parole del classe 2000

Nel corso dell”intervista a Cronache di Spogliatoio, l’ex Milan Tonali ha dichiarato:

DIFFERENZE TRA PRIMA E SECONDA STAGIONE – «A fine stagione ci siamo qualificati in Champions e ho detto: “Basta, adesso devo giocare”, perché avevo fatto 37 partite, ma mai nessuna che ti faceva dire “Caz*o, che partita che ha fatto Tonali!”. Dal secondo anno è cambiato un po’ tutto. Sono andato in vacanza, ho fatto una vacanza un po’ particolare perché non sapevamo ancora se il Milan mi avrebbe riscattato o meno. Sono rimasto a Brescia, sul lago, trascorrendo ogni giorno a guardare il telefono per 20 giorni, c’era quell’aria pesante».

LE DICHIARAZIONI DI TONALI