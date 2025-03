Tonali Milan, parole d’amore per il suo ex club: «Ho sempre tifato per loro, alla firma ho pensato questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Sandro Tonali, ex Milan e attualmente al Newcastle, ha rilasciato delle dichiarazioni bellissime sul suo ex club:

DIFFICOLTA’ DI ADATTAMENTO – «E alla fine mi sono ritrovato al Milan, che è la squadra per cui ho sempre tifato da bambino, con un contratto da circa due milioni e mezzo di euro. Ho detto: ‘Ok, ce l’ho fatta, sono arrivato, basta. Cosa devo fare? Più di così, cosa c’è?’. Poi per me, che non venivo da una città, non venivo da una famiglia ricca, mi dicevo: ‘Ok, basta, ora mi diverto, non penso più a niente’. E quindi ero un ragazzino di vent’anni che era a Milano con la fidanzata, che guadagnava un sacco di soldi, giocava nella sua squadra del cuore, non avevo più obiettivi nella mia vita. E ho avuto difficoltà perché questi ragionamenti e pensieri che facevo fuori dal campo poi si rispecchiavano in campo».