Tonali, discorso da brividi: «Porterò sempre con me il ricordo di questa cosa». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Sandro Tonali, ex giocatore del Milan attualmente al Newcastle, ha rilasciato un’intervista a Vivo Azzurro TV. Di seguito le sue parole sul suo anno di stop.

«Quello dello scorso anno è stato un percorso molto duro, ma molto produttivo. Porterò sempre con me il ricordo dell’anno che ho passato fuori dal campo perché è giusto non dimenticarlo. Credo che quando un giocatore si allena per tutta la settimana senza il suo obiettivo finale, che è la partita, trovi un senso di vuoto dentro di sé. Non è stato semplicissimo stare il primo anno lontano da casa senza giocare una partita ufficiale»