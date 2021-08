Tonali: «Milan? Obiettivi chiari, puntiamo sempre al massimo»

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato dal ritiro della Nazionale Under 21, ecco cosa ha detto

A tre anni di distanza dalla prima convocazione con gli azzurrini – chiamato il 30 agosto 2018 da Di Biagio per le due amichevoli con Slovacchia e Albania e poi costretto a rinunciare per infortunio – Sandro Tonali ritrova la sua squadra da “veterano” di un gruppo molto giovane, con tante facce nuove Dal ritiro dell’Italia U21 ha commentato così:

SUL RITORNO IN NAZIONALE – «Per me l’Under 21 è un punto di partenza e di ripartenza. “E’ vero – ammette – è sempre un’emozione, bisogna essere orgogliosi di farlo. Poi con i tifosi allo stadio è ancora tutto più bello. Non è semplice iniziare un nuovo ciclo, ma siamo tutti disposti a conoscerci nel minor tempo possibile, che è la cosa più importante da fare visto che abbiamo solo due giorni per lavorare prima di andare in campo».

SULLE PAROLE DI JORGINHO – «Io il leader? Sì, ma a prescindere da questo siamo un gruppo compatto. Anche chi non gioca nel proprio club sta cercando di dare il massimo. Ognuno deve dimostrare di poter stare qui».

SUL MILAN – «Gli obiettivi sono chiari, puntiamo sempre al massimo e ad arrivare più in alto possibile».

SU NICOLATO – “E’ sempre a disposizione, scherza ed è giovanile. Soprattutto per chi è alla prima esperienza è importantissimo”. Per quanto riguarda i giovani ha sottolineato che “la difficoltà è giocare con continuità. E’ questa quella che manca, per un giocatore giovane è importantissima, è vita. In Italia per adesso manca questo, ma è una cosa normale. Devi dimostrare di valere più dell’esperienza dei tuoi compagni”. Sul suo obiettivo Nazionale maggiore, ha concluso: “E’ un traguardo che si pongono tutti, ma stare qui all’Under 21 è fondamentale, vedremo nei prossimi mesi cosa potrò dare”.