Tonali su Leao: «Quando si accende succede questo»

Ai microfoni di DAZN, intervistato da Massimo Ambrosini, il rossonero Sandro Tonali si è raccontato, tra passato e presente

Ai microfoni di DAZN, intervistato da Massimo Ambrosini, il rossonero Sandro Tonali si è raccontato, tra passato e presente:

LEAO «E’ un ragazzo particolare, è un buono sia dentro che fuori dal campo. Quando si accende, andiamo in porta in un secondo e solo due uomini posso fermarlo. Ha un grande talento, è il più forte e deve mettere questa qualità in campo sempre»