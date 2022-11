Tonali, grande spavento e poi sollievo: gli esami sono negativi

Sono stati momenti di apprensione in casa Milan per le condizioni di Sandro Tonali. Il centrocampista rossonero è uscito nel finale del primo tempo di Albania-Italia dopo una brutta caduta. Per lui impatto forte sia sulla testa che sulla spalla. Il giocatore, come ricostruisce la Gazzetta dello Sport, è stato portato in una clinica a Tirana dove sono stati effettuati degli accertamenti in una clinica di Tirana. Questi hanno potuto dare un sospiro di sollievo a tutti: gli esami strumentali hanno infatti dato esito negativo.

Per lui dunque solo un mal di testa e un forte spavento. Il classe ’00, che è rimasto sempre cosciente, tornerà in Italia e resterà con il gruppo azzurro in vista dell’amichevole di domenica contro l’Austria.

I tifosi rossoneri non hanno però preso benissimo la situazione. Di infortuni e KO durante la pausa se ne sono già visti troppi e Sandro Tonali è una colonna di questo Milan. Sui social si invoca l’evitare di ogni rischio, soprattutto per delle «amichveoli inutili».