Tonali: «Sono molto legato alla mia famiglia, mi hanno dato tanto»

Sandro Tonali si è raccontato a Milan Tv poco prima della sfida Champions dei rossoneri contro il Tottenham. Di seguito le sue parole:

FAMIGLIA – «Sono molto legato alla mia famiglia perchè hanno dato davvero tanto per me. E’ un rapporto unico a lei non piaceva molto il calcio ma da quando gioco non si perde una partita e mi fa molto molto piacere. E’ sempre una cosa bella sapere di avere la famiglia sugli spalti e sono orgoglioso di questo»

