Tonali a Milan Tv: «Che emozione la Champions, l’arrivo al Milan..»

Sandro Tonali si è raccontato a Milan Tv a poche ore dalla sfida Champions dei rossoneri contro il Tottenham

Sandro Tonali si è raccontato a Milan Tv a poche ore dalla sfida Champions dei rossoneri contro il Tottenham:

«Quando il Milan scendeva in campo in Champions era una squadra fortissima. E’ stato un grande Milan, l’ha dimostrato in Europa e in campionato. Era qualcosa di speciale. La Champions è qualcosa di ispiegabile, mi ricordo tante cose della Champions del 2007. Bello ritornare a giocare queste partite, bello tornare a vincere nelle fasi ad eliminazione diretta»

ARRIVO AL MILAN – «È stato strano perchè da una attimo sei passato dall’essere tifoso a giocatore, molto particolare. Il primo anno non è stato facile, dopo dovevi divedere l’esser tifoso e giocatore»

FAMIGLIA – «Sono molto legato alla mia famiglia perchè hanno dato davvero tanto per me. E’ un rapporto unico a lei non piaceva molto il calcio ma da quando gioco non si perde una partita e mi fa molto molto piacere. E’ sempre una cosa bella sapere di avere la famiglia sugli spalti e sono orgoglioso di questo»