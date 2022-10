Tonali a Milan Tv: «Lasciamo perdere queste sconfitte»

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel post partita di Milan Chelsea. Ecco le parole del centrocampista rossonero

«Ci sono stati alcuni di falli e alcuni contatti ma ogni fallo era giallo per noi, delle volte avevi anche la preoccupazione di entrare in ritardo per non prendere un giallo dopo un quarto d’ora. Questo veramente pesa in una partita di Champions, abbiamo cercato di mantenere quel ritmo. Nel primo tempo ci sono stati tanti gialli e un rosso, in una partita di Champions mi sembra davvero tanto, non ho visto falli cattivi o brutti lasciando perdere il rigore. La partita si è basata su questo ma noi dobbiamo aver la forza di non farlo»

Sui tifosi: «Dispiace per i nostri tifosi che ogni partita ci sostengono dal primo all’ultimo minuto. Non è da tutti. Dall’episodio del rigore abbiamo tirato fuori tutto quello che avevamo e fare veramente di tutto. Era già complicato undici contro undici ed è stato complicato in dieci anche mettendo il cuore e tutta la forza che avevamo»

Sui prossimi impegni: «Abbiamo visto che abbiamo la forza di mettere un punto dopo le sconfitte. Dobbiamo avere la forza di farlo anche ora. In Champions è tutto nelle nostre mani, in campionato siamo distanti tre punti dalla prima in classifica. Dobbiamo continuare così lasciando perdere queste sconfitte. Sappiamo che siamo forti e abbiamo tutto nelle nostre mani»