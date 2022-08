Tonali a Sky: «È il Milan più forte in cui abbia giocato». Le parole del centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato così a Sky Sport dopo Atalanta-Milan.

PARTITA – «Quando giochi così, crei e giochi bene, dà fastidio non vincere. L’importante è che abbiamo reagito, trovato il gol e che siamo riusciti a pareggiare. La sconfitta non era il risultato corretto. Spiace per il risultato».

SQUADRA – «È il Milan più forte da quando sono arrivato, chi arriva si integra in pochissimi giorni, impara l’italiano in pochi giorni e impara il nostro gioco che credo sia la cosa importante. Non guardiamo agli addii che ci sono stati ma a quelli nuovi che sono arrivati che ci stanno dando una grande mano».