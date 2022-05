Tonali, compleanno al Bentegodi: il centrocampista vuole il regalo Scudetto

Sandro Tonali compirà domani 22 anni. Diventato perno del Milan che punta allo Scudetto, a Verona vuole farsi un bel regalo

Dopo un’annata di apprendistato, Sandro Tonali si è preso le chiavi del Milan e lo sta trascinando verso lo Scudetto. Il centrocampista rossonero, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, farà domani 22 anni, nel giorno del match contro il Verona.

Una gara pesante in cui il classe ’00 vuol dare il solito contributo. Potrebbe vincere il titolo al suo secondo anno in rossonero, cosa che non era successo a molti grandi del passato come Pirlo e Gattuso.